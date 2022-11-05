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الإمارات: نتمنى لمصر الشقيقة كل النجاح وتحقيق نتائج مثمرة فى COP27

السبت، 05 نوفمبر 2022 01:50 م
الإمارات: نتمنى لمصر الشقيقة كل النجاح وتحقيق نتائج مثمرة فى COP27 COP27
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشر ‏الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، على تويتر، تغريدة بخصوص انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 27" غدا في مدينة شرم الشيخ، قائلا: غداً يجتمع العالم في مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، لتتضافر الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق أهدافنا المناخية العالمية المشتركة.

وأضاف الحساب: "قبل استضافتها مؤتمر الأطرافCOP28 في 2023، تتمنى دولة الإمارات لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل النجاح وتحقيق نتائج مثمرة في COP27".

وفي الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، سيجتمع رؤساء الدول والوزراء والمفاوضون، جنبًا إلى جنب مع نشطاء في مجال المناخ ورؤساء البلديات وممثلي المجتمع المدني ورؤساء تنفيذيين، في مدينة شرم الشيخ في أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي.

في السياق ذاته، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) المنعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بأكبر وفد إماراتي على الإطلاق يضم 4 وزراء، بجناح ممتد على مساحة تزيد على 1000 متر، بالإضافة إلى ما يزيد على 70 جهة ممثلة للوزارات والجهات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية في الدولة.

ويضم الجناح الإماراتي جدول أعمال كاملا للمشاركات المحلية والدولية وتركز المشاركة على موضوعات متعددة أبرزها إزالة الكربون، الشباب وأجيال المستقبل، والتكيف والزراعة، والماء والنوع الاجتماعي، والطاقة والعمل من أجل التمكين المناخي، والتنوع البيولوجي.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، يركز وفد الإمارات على دعم الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف (COP27) والتعاون الوثيق معها، خاصة أن نجاح المؤتمر يدعم تحقيق الأهداف المناخية، لاسيما وأن هناك ارتباطا بين نتائج ومخرجات مؤتمري الأطراف (COP27) و(COP28) المقرر عقده في الإمارات.

ومن بين الجهات المشاركة في المؤتمر (هيئة البيئة - أبوظبي)، حيث ستسلط الضوء على سلسلة من المشاريع التي تنفذها لإبراز التزام الدولة بالسعي إلى اقتصاد منخفض الكربون ومتنوع وتوفير فرص تنمية اقتصادية واجتماعية دائمة.

 

 


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