إنقاذ سيدة حامل وجنينها بعد إصابتها بانفجار فى الرحم بمستشفى برج العرب المركزى

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، نجاح أطباء مستشفى برج العرب المركزى فى إنقاذ حياة سيدة حامل وجنينها عقب إصابتها بانفجار الرحم.

وقال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى برج العرب المركزى، إن المستشفى استقبلت سيدة حامل فى شهرها التاسع بعد حدوث انفجار رحمها وحالتها سيئة ونزل الجنين وقلبه شبه متوقف ، فقام أطباء المستشفى بإجراء جراحة إصلاح لرحم الأم وربط الشريان الرحمى لإيقاف النزيف ونقل الدم والبلازما لها ، كما تم التعامل الطبي و إسعاف الطفل ونقله إلى الحضانة.

وأكد "مختار" أن حالة الأم والطفل حاليا مستقرة تحت المتابعة من الأطباء ، وينتظر خروجهما فى أقرب وقت.

قام بإجراء العملية فريق أطباء النساء والتوليد بالمستشفى بقيادة الدكتور "أيمن رشاد" وقام بالتخدير الدكتور "وليد مختار".