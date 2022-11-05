إصلاح مشكلة كسر خطوط مياه الشرب والصرف الصحى شرق مدينة أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم، السبت، جهودها لمتابعة تدخل شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتعامل مع مشكلات كسور خطوط المياه والصرف الصحى بنطاق حي شرق المدينة، وإصلاحها من خلال فرق الصيانة المخصصة لذلك.

كما تواصل الوحدة المحلية أعمال النظافة بمنطقة السيل الجديد، تحت إشراف علاء الدين ممدوح، نائب رئيس مدينة أسوان، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية، وتعليمات المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وفى السياق، تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة للتجربة الرائدة بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الناجحة في منظومة النظافة العامة وعدد من الأنشطة المجتمعية والخدمية الأخرى ، لافتاً إلى أن هذه المشاركة المجتمعية المتمثلة في مشروع أسوان جرين التابع للجمعية المصرية للتنمية المتكاملة حقق نجاحات في اتجاهات متعددة منها الإشادة الجماهيرية والتواصل المباشر مع المواطنين داخل المناطق السكنية المستهدفة بحى جنوب كمرحلة أولى ، مما ساهم الوصول لمستوى أفضل لمنظومة النظافة العامة.



التنفيذيون



جانب من جهود الصيانة