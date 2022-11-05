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إصابة مُسن وشاب في حادثتي تصادم ببورسعيد

السبت، 05 نوفمبر 2022 04:22 م
إصابة مُسن وشاب في حادثتي تصادم ببورسعيد حادث - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب مُسن وشاب بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إثر حادثتين مختلفتين لاصطدام سيارتين بهما. 
 
استقبل مستشفى الزهور المصاب: جمال الدين منصور سيف أحمد 74 عامًا، مصابًا إثر حادث اصطدام سيارة به، والحالة العامة مستقرة، كما استقبل مستشفى المبرة المصاب: إسلام إبراهيم محمد ابراهيم 21 عامًا، مصابًا بكدمات في الوجه والرأس، اثر حادث اصطدام سيارة به في شارع 100.
 
حُرر محضرين بالواقعتين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.
 

 


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