‫تعرف على أهم مركز معلومات المناخ بشأن حالة الطقس الإثنين المقبل

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة أن توقعات حالة الطقس حتى الإثنين المقبل تشير إلى أن الأجواء مائلة للحرارة على كافة الأنحاء نهارا مائلة للبرودة في آخر الليل حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وهناك انخفاض لفرص تساقط الأمطار مع فرص قائمة للامطار علي السواحل الشرقية، كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وهناك توصيات وقائية عامة للحفاظ على السلامة الشخصية من نزلات البرد نظراً لوجود فرق حراري كبير بين النهار والليل مع مراعاة طبيعة اللبس والاكثار من السوائل الدافئة.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التوصيات الزراعية :

1- زيادة التذبذبات الحرارية بين حرارة النهار والليل وبين حرارة الايام.. ارتباك في عمليات الامتصاص والبناء الضوئي والتمثيل الغذائي داخل النبات.

2- زيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة والندى صباحاً وبكثافة بالتالي توفير بيئة مناسبة تماما للأمراض والحشرات.

3- زيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة ... بالتالي زيادة حدوث الجروح الدقيقة فى الاوراق والانسجة النباتية .

4- يمكن البدء في زراعة القمح خاصة في الوجه البحري مع الالتزام بالخريطة الصنفية.

‏5- للمحاصيل الدرنية “البطاطس والبنجر” يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية.

6- التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات “ديدان ثمار القرعيات” – أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا.

7- التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها وكذلك من تشقق درنات البطاطس للزراعات البدرية.

8- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة.

9- الرش العاجل لبساتين الفاكهة “المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال” بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار.

10- توقع بعض الآفات الحشرية الهامة واهمها تربس البصل والثوم “في الصعيد” وتربس الازهار في فلفل الصوب والمن علي البطاطس وبعد شوية فراشة الياسمين او دودة براعم الزيتون.