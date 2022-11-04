وزير الخارجية الأمريكي: نقدر استضافة مصر لقمة المناخ COP 27

كتبت : نهال أبو السعود

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على حسابه في تويتر: "لقد أجريت مكالمة مثمرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. لقد أكدت تقديري لقيادة مصر في مجال المناخ، بينما تستعد مصر لاستضافة COP27 والتزامي بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر".

في نفس السياق، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن تحدث مع سامح شكري نظيره المصري قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP 27.

قال برايس في بيان: "تحدث وزير الخارجية أنطوني ج. بلينكن اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27) هذا الشهر في شرم الشيخ وأكد تقديره لقيادة مصر في مجال المناخ والتزامها بمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر"

ورحب برايس في البيان بالعفو الرئاسى الذى تم خلال الأشهر الماضية، وتابع بيان الخارجية الامريكية: "كما ناقش الوزير بلينكين ووزير الخارجية شكري الجهود المشتركة لتعزيز السلام الإقليمي ، بما في ذلك دعم الانتخابات في ليبيا ، والجهود المستمرة لضمان تدابير متساوية للازدهار والأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي على حرص الولايات المتحدة على المشاركة في المؤتمر، والعمل المشترك مع مصر من أجل نجاحه وتحقيق أهدافه في مواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ.