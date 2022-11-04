هروب 5 أسود من حديقة حيوان أسترالية.. والحديقة تعلن الطوارئ قبل السيطرة عليهم

كتبت ريهام عبد الله

لجأت حديقة حيوان أسترالية، لإغلاق أبوابها، وإعلان الطوارئ، بعد هروب خمسة أسود من الحديقة، قبل الموعد المقرر لفتح الحديقة، وبعد وقت قليل، كشفت حديقة تارونجا للحيوان فى سيدنى، إنه تم العثور على خمسة أسود، أسد بالغ وأربعة أشبال، في منطقة صغيرة بجانب منطقة العرض الخاصة بهم، مع وجود سياج طوله 1.8 متر يفصلهم عن بقية الحديقة.

وتمكن حراس الحديقة من السيطرة على أحد الأشبال عن طريق اعطائه حقنة مهدئة بينما عادت الأسود الأربعة الأخرى إلى محبسها من تلقاء نفسها، ولم تحدث إصابات لأي شخص أو حيوانات أخرى، وفتحت الحديقة أبوابها بصورة طبيعية.

وكشف بيان الحديقة: "لدى حديقة الحيوان بروتوكولات سلامة صارمة معمول بها لمثل هذا الحادث وتم اتخاذ إجراءات فورية، نجري بانتظام تدريبات لضمان استعدادنا"، وفقا لما نقلته صحيفة "العين" الإماراتية.

وأضافت: "تم نقل جميع الأشخاص الموجودين في الموقع إلى مناطق آمنة، عاد أربعة من الأسود بهدوء إلى حظيرتهم، وتم تهدئة شبل واحد بأمان، والشبل الآن مستيقظ وبصحة جيدة".



المدير التنفيذي لحديقة الحيوان سايمون دافي، أكد في مؤتمر صحفي، أن الحديقة كانت أعلنت تحذيرا من المستوى الأول في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضى بعدما أظهر مقطع فيديو أربعة أشبال وأسد خارج محبسهم.

وكشفت حديقة الحيوان، أنها لاتعلم بعد كيف تمكنت الأسود من الهرب وشرعت في تحقيقات رسمية، وقالت حديقة تارونجا إن هناك مراجعة كاملة جارية للتأكد من كيفية تمكن الحيوانات من مغادرة الحظيرة.