موظف بجامعة طنطا يحصد الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للقوة البدنية بأمريكا

الغربية - فريق المحافظات

حصد اللاعب حامد خلاف الموظف بإدارة الأمن بجامعة طنطا الميدالية الذهبية في "الديدلفت" علي مستوى العالم ، كما أحرز أيضاً الميدالية البرونزية في القوة البدنية بعد منافسة قوية مع متسابقين من أمريكا وانجلترا، فى بطولة العالم للقوة البدنية بأمريكا في ولاية اورلاندو الأسبوع الماضى.

وهنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اللاعب حامد خلاف لتحقيقه هذا الانجاز البطولي، مؤكداً أن إدارة الجامعة تسعى دائما لتوفير كافة سبل الدعم لكل منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، مشيداً بالانجاز الذى حققه البطل اليوم والذى يضاف إلى سجل الانجازات الرياضية بالجامعة.

من جانبه أعرب اللاعب حامد خلاف عن خالص سعادته بالانجازات التى حققها، مقدماً خالص شكره للدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة لدعمه الدائم له، مؤكداً بذله مزيداً من الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مزيداً من البطولات.