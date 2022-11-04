منتدى أبوظبى للسلم يعلن فوز الرئيس الإندونسى بجائزة الإمام الحسن بن على

كتب ـ لؤى على

أعلن منتدى أبوظبي للسلم، فوز جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا بجائزة الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية لهذا العام 2022م التي يقدمها منتدى أبوظبي للسلم برعاية الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولى.

وقدم الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس منتدى أبوظبي للسلم الجائزة لنائب رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور معروف أمين بالنيابة عن رئيس إندونسيا خلال استقبال خصص لذلك في قصر الإمارات بأبوظبي.

وقال الشيخ عبدالله بن بيّه بهذه المناسبة "يطيب لي ونيابة عن منتدى أبوظبي للسلم -بدولة الإمارات العربية المتحدة- تسليم جائزة الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية لهذا العام 2022م لفخامة جوكو ويدودو وذلك تقديرا لإسهامه الشخصي الفريد وإسهام إندونيسيا المشهود في نشر السلم الدولي والنجاح الكبير الذي حققه بلده العظيم في ترسيخ قيم التعايش السعيد في مجتمعه بمختلف أعراقه وأديانه.

كما أنه يأتي في سياق العلاقات المميزة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإندونيسية برعاية حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة وأخيه رئيس الجمهورية الإندونيسية جوكو ويدودو".

ومن جانبه، عبّر نائب رئيس جمهورية إندونيسيا عن فخره واعتزازه بتسلم هذه الجائزة بالنيابة عن الرئيس جوكو ويدودو وبالنيابة عن شعب إندونيسيا بأكمله، معتبرا أن فوز الرئيس بهذه الجائزة العظيمة يعبر عن التقدير الذي تحظي به جهوده والمكانة الرائدة التي تحظى بها إندونيسيا في مجال التسامح والتعايش.

ويذكر أن جائزة "الإمام الحسن بن علي للسلم الدولية" هي جائزة سنوية أطلقها منتدى أبوظبي للسلم منذ العام 2015م لتكريم أصحاب المبادرات العملية والأعمال العلمية في صناعة ثقافة السلم وتأصيل قيمتها في المجتمعات المسلمة من القادة والعلماء والمفكرين.

ويأتي اختيار اسم الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما استلهاما من الموقف العظيم الذي وقفه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، حقنا للدماء وصونا لهم من الفناء. وقد فاز بهذه الجائزة منذ انطلاقتها قادة كبار وعلماء أفذاذ ومبادرات رائدة في مجال السلم من مختلف قارات العالم.