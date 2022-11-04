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معهد الفلك: الصاروخ الصينى لونج مارش 5 بى الرابع إلى محطة الفضاء الدولية

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:34 ص
معهد الفلك: الصاروخ الصينى لونج مارش 5 بى الرابع إلى محطة الفضاء الدولية الصاروخ الصينى
كتب ـ محمود راغب

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قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن إقلاع صاروخ لونج مارش 5 بي الرابع، الذي يحمل الوحدة التجريبية الثالثة (مينجتيان)  والأخيرة لمحطة  الفضاء الصينية "تيانجونج" إلى المدار في 31 أكتوبر 2022.
 
وتابع معهد الفلك فى بيان له: فقد أطلقت الصين يوم 31 أكتوبر 2022 الوحدة الثالثة (وحدة مينجتان) لمحطة الفضاء الصينية تيانجونج، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار. 
 
وأشار: وكعادة هذا النوع من الصواريخ فإن عملية إعادة الدخول غير خاضعة للرقابة كما حدث فى مرات سابقة ونتج عن ثلاثة إطلاقات سابقة لهذا النوع من الصاروخ Long March 5B .
 
وقال البيان: وسوف تكون هذه هى المرة الرابعة خلال سنتين، وتفيد أحدث التوقعات بعودة جسم الصاروخ يوم 4 نوفمبر 2023 الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش ± 3 ساعات، ولكن من الصعب في الوقت الحالي قول أكثر من ذلك بكثير، نظرًا لعدم دقة نافذة إعادة الدخول. و يدور جسم الصاروخ حول الأرض بسرعة 27576 كم / ساعة .
 
أما بخصوص المكان المحتمل أن يسقط فيه حطام الصاروخ فهو غير معروف وفقًا لمؤسسة الفضاء الجوي الأمريكية، فالمواقع المحتملة لسقوط الحطام هى المناطق التى تقع  بين الخطوط الزرقاء  والصفراء، وأى منطقة خارج هذه الخطوط لا تتعرض إلى الحطام.

معهد الفلك

البحوث الفلكيه

الصين

الصاروخ الصينى



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