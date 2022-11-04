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مصرع سيدة سقطت من سيارة أجرة فى بنى سويف

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 12:26 م
مصرع سيدة سقطت من سيارة أجرة فى بنى سويف جثة- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقيت سيدة  مصرعها اليوم الجمعة إثر سقوطها من سيارة أجرة بأحد الطرق الفرعية بنزلة البرقي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل جثتها بسيارة إسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.
 
تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ وارد من الأهالي بوفاة سيدة إثر سقوطها من إحدى سيارات الأجرة بطريق نزلة البرقي دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، 
 
واستقبل مستشفى الفشن المركزى "بدرية.ع.م" 40 عامًا، جثة هامدة  وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق .

 


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