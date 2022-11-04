مديرية شباب كفر الشيخ تنظم ورش عمل لأعمال الفنون التراثية بـ"فوه"

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برنامج الفنون التراثية للطلائع ضمن سلسلة برامج الفنون الإبداعية في المشغولات اليدوية، اليوم الجمعة، بمركز شباب فوه، البرنامج يعمل على تنمية الحس الفني والإبداعي لدى الطلائع ويتضمن ورش عمل تدريبية لأعمال الخيامية والرسم على الحوائط، بمشاركة الأطفال فى المرحلة العمرية من 13 إلى 17 عاما، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرامج الفنية للنشء تعمل على تنمية المواهب الإبداعية لديهم وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء فى هذه السن لتأصيل الهوية المصرية وإحياء الحرف التراثية من خلال أفكار مبتكرة يقدمها المشاركون الصغار، وأضاف أن الورش الفنية تعد مناخ مناسب لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بفنون مصر التراثية الأصيلة.

وينفذ البرنامج بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب إشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء وتنفيذ فرق العمل بمراكز الشباب.



المشاركات في ورش العمل بفوه



تعليم الفتيات المهن التراثية