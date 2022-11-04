لجنة 1922 تكشف سر عدم ترشح جونسون لرئاسة وزراء بريطانيا رغم حصوله على التأييد

كتبت : نهال أبو السعود

قال رئيس لجنة النواب المحافظين في بريطانيا إن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون حصل على دعم عدد كافٍ من النواب ليقوم بتحدي ريشي سوناك في السباق لقادة الحزب الشهر الماضي واستعادة منصبه السابق بعد استقالة ليز تراس، التي استمرت في داونينج ستريت لاقل من 45 يوما.

وبحسب صحيفة تليجراف، انسحب جونسون من السباق، مدعيا أن لديه الترشيحات اللازمة للتقدم إلى ورقة الاقتراع لكنه لم يستطع توحيد الحزب.

ومع ذلك، في مقابلة قال السير جراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922 التابعة لحزب المحافظين، إن اثنين من المرشحين قد وصلوا إلى العتبة وكان لديهم عدد كاف من الدعم، وقرر أحدهم عدم تقديم ترشيحه بعد ذلك.

ووفقا لصحيفة تليجراف، ترك بوريس جونسون السباق لأنه اعتقد أنه "ليس الوقت المناسب" للعودة، وقال في بيان إنه انجذب إلى مسابقة القيادة لأنه قاد حزبه إلى فوز انتخابي هائل وكان في وضع فريد لتفادي إجراء انتخابات عامة الآن ومع ذلك ، فقد اعترف: "لا يمكنك أن تحكم بشكل فعال ما لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان".

وقال إنه تواصل مع سوناك وموردونت على أمل الالتقاء "من أجل المصلحة الوطنية"، لكنه أضاف: "للأسف لم نتمكن من إيجاد طريقة للقيام بذلك"، وتابع: "أعتقد أن لدي الكثير لأقدمه ولكني أخشى أن هذا ببساطة ليس الوقت المناسب".

وبعد أن تم تعيين سوناك رئيسًا للوزراء بلا منازع، غرد جونسون قائلا: "تهانينا لريشي سوناك في هذا اليوم التاريخي، هذه هي اللحظة المناسبة لكل من المحافظين لمنح رئيس الوزراء الجديد دعمهم الكامل والصادق".

وفي خطابه، قال سوناك إنه "سيكون ممتنًا دائمًا" لجونسون على "إنجازاته المذهلة" في داونينج ستريت: "سأكون دائمًا ممتنًا لبوريس جونسون على إنجازاته الرائعة كرئيس للوزراء وأنا أقدر دفئه وكرم روحه"

وأضاف: "أعلم أنه سيوافق على أن التفويض الذي حصل عليه حزبي في عام 2019 ليس ملكية فردية لأي فرد ، إنه تفويض ينتمي إلينا ويوحدنا جميعًا. وجوهر تلك الولاية هو بياننا. سأفي بوعدها ".

منذ انتقال سوناك إلى داونينج ستريت ، زاد جونسون ظهوره العلني ببطء في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أجرى أول مقابلة إذاعية له منذ السباق وقال إنه سيحضر مؤتمر المناخ COP27 في مصر بعد تلقيه دعوة.