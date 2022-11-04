قاتل مالك مصنع بمدينة 6 أكتوبر يكشف كواليس الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى المتهم بقتل مالك مصنع بمدينة 6 أكتوبر، معاينة لكيفية ارتكابه الجريمة، وأوضح لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كيفية قتله الضحية، وإصابته بعدة إصابات برأسه حتى فارق الحياة، والاستيلاء على متعلقاته.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، حيث ذكر أن القتيل وجه إساءة كلامية للعمال، خلال تناولهما الطعام سويا في المصنع، مما دفعه للتشاجر معه وقتله.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة، كما تم الاستماع لأقوال عدد من العاملين بالمصنع، وذكروا أن المتهم كان يعمل بالمصنع ثم ترك العمل، وعاد مرة أخرى للمصنع قبل ارتكابه الجريمة.

ووجه أفراد أسرة القتيل اتهاما للعامل بارتكاب الجريمة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة مالك مصنع داخل المصنع الخاص به بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وعثر على جثة الضحية مصاب باعتداء بالرأس، وكشفت التحريات أن عامل بالمصنع وراء ارتكاب الجريمة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية خلال تناولهما طعام الإفطار داخل المصنع، بسبب توجيه القتيل إساءة للعمال، مما دفعه للتشاجر معه، وإصابته برأسه مما أسفر عن مقتله، ثم استولى على متعلقاته وفر هاربا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.