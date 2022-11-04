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غلق كلى بشارع فيصل وتقاطعه مع "المطبعة" وعمرو بن العاص

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 11:40 م
غلق كلى بشارع فيصل وتقاطعه مع "المطبعة" وعمرو بن العاص جانب من أعمال الغلق
كتبت - مرام محمد

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تغلق محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بعد قليل، شارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني "المطبعة"، عمرو بن العاص فى الاتجاهين؛ لتركيب الكمر الخرساني لمشروع محور عمرو بن العاص،  وذلك فى الفترة من الساعة 12 صباحا وحتى 5 صباح السبت.
 
وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:
 
-أولا: حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير إتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال. 
 
-حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير اتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربينى "المطبعة" والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.
 
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شارع الملك فيصل

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