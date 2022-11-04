ضبط 54 ألف كتاب دون تفويض داخل مطبعة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط مالك مطبعة بالقاهرة، لقيامه بطباعة مطبوعات تجارية ودعائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية والدعائية خاصة بالعديد من الفنادق وكذا العديد من منتجات المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وضبط مالكها وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (54000) مطبوع تجارى ودعائى "عبوات كرتونية - ملصقات - نشرات ورقية" خاصة بالعديد من الفنادق التجارية والدعائية وكذا العديد من منتجات المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.. بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.