ضبط راكب حاول تهريب 24 هاتفا وآخر بحوزته بذور نبات الماريجوانا المخدر

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، محاولة راكب أجنبي من أصل عربي تهريب كمية من التليفونات المحمولة، وضبط راكب مصري بحوزته بذور لنبات الماريجوانا المخدر.

الحالة الأولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من كوبنهاجن استوقف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عماد جاب الله مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كثافات متماثلة يشتبه أن تكون تليفونات، قام جمال السيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف احمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 24 تليفون محمول أخفاهم الراكب داخل جيوب البنطلونات والجواكت داخل حقائبه.

والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أمستردام عندما استوقف أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مينا فهيم مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قامت اميرة طلبة مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف أحمد عادل فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط كارتين بداخلهما 10 بذور لنبات الماريجوانا المخدر.

أمر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣٣ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الأول.

كما أمر تامر قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣٤ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.