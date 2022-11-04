شواطئ رأس البر تستقبل روادها في العطلة الأسبوعية.. صور

ويستقبل شاطئ رأس البر أسبوعيا اعداد من محبي الشاطئ من أبناء محافظه دمياط والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع على شاطئ البلاج للاستمتاع بالطقس المعتدل ودرجة الحرارة المناسبة وتناول الطعام على شاطئ البلاج، وقضاء أوقات ممتعة باللعب دون السماح بنزول البحر والسباحة.

وكانت الوحدة المحلية برأس البر قد أعلنت عن انتهاء موسم الصيف مطلع أكتوبر الماضي مع السماح للكافتيرات بفتح أبوابها واستقبال روادها خلال فترة الشتاء.