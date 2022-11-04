اليوم السابع
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شواطئ رأس البر تستقبل روادها في العطلة الأسبوعية.. صور

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:56 م
شواطئ رأس البر تستقبل روادها في العطلة الأسبوعية.. صور شاطئ رأس البر يستقبل رواده
دمياط معتز الشربينى

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شهد شاطئ رأس البر، إقبالا متوسطا من أهالي ومحبي شاطئ البلاج، لقضاء أوقات سعيدة على الشاطئ اليوم الجمعة في الإجازة الأسبوعية.

ويستقبل شاطئ رأس البر أسبوعيا اعداد من محبي الشاطئ من أبناء محافظه دمياط والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع على شاطئ البلاج للاستمتاع بالطقس المعتدل ودرجة الحرارة المناسبة وتناول الطعام على شاطئ البلاج، وقضاء أوقات ممتعة باللعب دون السماح بنزول البحر والسباحة.
 
وكانت الوحدة المحلية برأس البر قد أعلنت عن انتهاء موسم الصيف مطلع أكتوبر الماضي مع السماح للكافتيرات بفتح أبوابها واستقبال روادها خلال فترة الشتاء. 
 
 
شاطئ رأس البر يستقبل رواده (1)
شاطئ رأس البر يستقبل رواده (1)

شاطئ رأس البر يستقبل رواده (2)
شاطئ رأس البر يستقبل رواده (2)

شاطئ رأس البر يستقبل رواده (3)
شاطئ رأس البر يستقبل رواده (3)

شاطئ رأس البر يستقبل رواده (4)
شاطئ رأس البر يستقبل رواده (4)

شاطئ رأس البر يستقبل رواده (5)
شاطئ رأس البر يستقبل رواده (5)
 

 


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