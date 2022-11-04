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فور وصوله إلى شرم الشيخ…

سامح شكرى الرئيس المعين لقمة COP27 يجتمع بهيئة مكتب المؤتمر

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 05:22 م
سامح شكرى الرئيس المعين لقمة COP27 يجتمع بهيئة مكتب المؤتمر سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حرص فور وصوله إلي مدينة شرم على الاجتماع مع أعضاء هيئة مكتب المؤتمر اليوم الجمعة.
 
وزير الخارجية سامح شكرى 
 
وأوضح السفير أبو زيد، أن الاجتماع تناول الإعداد الموضوعي للمؤتمر، حيث تم التباحث حول مشروع جدول الأعمال والبنود المختلفة المطروحة عليه، واستعرض الوزير شكرى مختلف الجوانب الموضوعية والتنظيمية الخاصة بالمؤتمر. 
 
وكشف المتحدث باسم الخارجية أن هيئة مكتب المؤتمر تضم في عضويتها مجموعة من الدول الأعضاء بالاتفاقية الذين يتم انتخابهم كنواب للرئيس لتمثيل المجموعات الجغرافية المختلفة، والتي تشمل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والدول الغربية وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي فضلاً عن مجموعة الدول الجزرية الصغيرة.
 
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الاجتماع 
 
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته موضحاً أن هيئة المكتب تُعنى بالأساس بتقديم المشورة ومساعدة رئيس المؤتمر على إدارة أعمال الدورة، كما تمثل حلقة وصل بين رئيس المؤتمر ومختلف المجموعات الجغرافية الأخرى.
 

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