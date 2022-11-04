اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خليك إيجابي وبلغ عن التاجر الجشع.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:15 ص
خليك إيجابي وبلغ عن التاجر الجشع.. اعرف التفاصيل جهاز حماية المستهلك - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك حملات مكثفة على الأسواق للتصدى للمحاولات التي يحاول البعض انتهاجها فى غلاء الأسعار، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتشكيل مجموعات عمل، ولجان للمرور على المحلات طوال اليوم واتخاذ إجراءات رادعة لمن يثبت تلاعبه في الأسعار أو حجب بيع السلع.
 
وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.
 
وبدأ جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، منذ صباح اليوم في نزول حملات مكثفة على المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدي لأى مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة، كما يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار على الخط الساخن "19588".

حماية المستهلك

أسعار السلع

رقابة الأسواق

الرقابة

سيارات حماية المستهلك

مصادرة منتجات السلع

اليوم السابع بلس

خليك واعى

خليك إيجابى



الموضوعات المتعلقة

حماية المستهلك يتوعد المتلاعبين فى أسعار السلع بالحبس ومصادرة المنتجات

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:25 ص

"حماية المستهلك" يفاجئ المحلات التجارية بحملات ليلية للتصدى لغلاء الأسعار

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:00 ص

رئيس الوزراء: تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لتحقيق الحوكمة والضبط

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:05 م

حماية المستهلك: المرور على 2657 منشأة تجارية خلال 48 ساعة ومراجعة أسعار السلع

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:16 م

جهاز حماية المستهلك يضبط مصنعا لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات بالدقهلية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 04:10 م

لجنة حماية المستهلك تنفذ حملة على الأسواق والمحلات والأنشطة التجارية ببنى سويف

الأحد، 30 أكتوبر 2022 03:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة