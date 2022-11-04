حقائق قد لا تعرفها عن جسمك.. أبرزها زيادة وزن اللسان والدماغ لا تشعر بالألم

كتبت فاطمة ياسر

هل تعلم كل شيء يخص جسمك؟.. هل تعلم أن جسمك يحتوي علي العديد من الحيل الجيدة وأسرار لم تكن تعلمها من قبل؟.. نعم كل هذا سنتعرف عليه خلال هذا التقرير ووفقًا لموقع "brightside". - يمكن أن يصبح لسانك سمينًا زيادة الوزن ليست مرتبطة فقط في أجسامنا ولكنها أيضا في ألسنتنا، في كثير من الحالات ، تؤدي زيادة الوزن في اللسان إلى انقطاع النفس وعدم القدرة علي النوم، ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من هذه الحالة لديهم ألسنة أكبر من أولئك الذين لديهم وزن زائد فقط، والخبر السار هو أنه يمكنك تقليم لسانك إذا فقدت دهون الجسم بشكل عام. - كلما زاد طول إصبعك زاد هرمون التستوستيرون لديك ترتبط النسبة بين إصبع السبابة وإصبعك مباشرة بكمية التستوستيرون لديك، وإذا كان إصبعك أطول ، فهذا يعني أن لديك مستويات عالية من هرمون التستوستيرون في جسمك، والنساء ذوات السبابة الأقصر أقوى بسبب التعرض العالي لهرمون التستوستيرون في الرحم. - ننتج 1-2 لتر من اللعاب كل يوم في أوقات معينة ، يكون لدينا لعاب أكثر من المعتاد بسبب محفزات مختلفة ، ومع ذلك فإننا ننتج نفس الكمية تقريبًا من اللعاب يوميًا. -لا تشعر دماغنا بالألم يحذرنا الدماغ فقط من إصابة أو ضرر ولا يشعر بالألم لأنه لا يحتوي على مستقبلات خاصة، و لذلك عندما نصاب بالصداع ، فإن فروة الرأس والرقبة والجيوب الأنفية والعينين وما إلى ذلك هي التي تحدد الألم، و لهذا السبب يمكن إجراء حتى عمليات جراحة الأعصاب بينما المريض لا يزال مستيقظًا . - قلب المرأة ينبض أسرع من قلب الرجل العضو الأنثوي أصغر حوالي 120 جرامًا مقارنة بالعضو الذكري عند 180 جرامًا، ولذلك ينبض أسرع لتعويض حجمه، و يبلغ معدل ضربات قلب المرأة حوالي 70-85 مرة في الدقيقة ، بينما ينبض قلب الرجل ما بين 78-82 مرة. - جهاز المناعة لدينا لا يعرف أن لدينا عيون تتمتع أعيننا بامتياز مناعي يحمي الأعضاء الحيوية من التدمير بواسطة جهاز المناعة لدينا إذا لاحظها، يمنع التورم وتغيير الأنسجة ، وبالتالي حماية رؤيتنا، و هذا هو السبب في أنه من السهل إجراء البحث والعلاج ، لأن الجهاز المناعي لا يرفض أي شيء.