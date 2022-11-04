تقرير يحذر من تقليل الاحتباس الحرارى للإنتاج الزراعى العالمى 30% في عام 2050

فاطمة شوقى

حذر تقرير نشرته وكالة "أوروبا بريس" من أن الاحتباس الحراري سيقلل الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة 30٪ في عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات ،و لم يتم اعتماد التدابير المناسبة ؛ وفي حالة الذرة والقمح والمحاصيل الأخرى ، يمكن أن يصل الانخفاض إلى 80٪ في جنوب إفريقيا.

وقدمت المديرة التنفيذية لمنظمة التجارة العادلة العالمية ، ليدا ريجنهوت ، تقرير "الطوارئ المناخية وإنتاج الغذاء والتجارة العادلة بمناسبة قمة المناخ التي تبدأ 7 نوفمبر في مصر ، وقالت فيه إن "من الإنتاج إلى الاستهلاك ، التجارة الدولية لها تأثير كبير على أزمة المناخ" ، و شددت على أن نظام التجارة العالمي "يحتاج إلى انتقال نحو الممارسات المستدامة ، بما في ذلك الممارسات الاجتماعية، وهذا البعد هو الوجه الآخر لعملة هذه الأزمة ".

ومن جهته حذر خوان بابلو سوليس ، رئيس قسم التغير المناخى في المنظمة الدولية من أنه لا يمكن توقع "أن المنظمات الزراعية الصغيرة ، التي تعيش بالفعل في حالة من الفقر والضعف ، والتي تدفع أسعارًا منخفضة جدًا لإنتاجها، هي من تحمل التكلفة الكاملة للتحول البيئي ".

وإضافة إلى ذلك ، أشار إلى أن "الدول الغنية يجب أن تفي بالتزامات اتفاقيات باريس وأن تصل إلى 100 ألف مليون دولار لتمويل مساعدة المجتمعات الأكثر ضعفا لمواجهة أزمة لم تسببها".

ووفقًا لحسابات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، فإن البلدان النامية "ستحتاج إلى ما بين 180 ألفًا و 300 ألف مليون دولار سنويًا لاتخاذ إجراءات للتكيف مع تغير المناخ".

كما خلص التقرير إلى أن تغير المناخ يشكل "تهديدًا خطيرًا لإنتاج الغذاء"، و الأحداث المتطرفة مثل العواصف والأعاصير والجفاف تدمر المحاصيل وتدمر البنية التحتية الزراعية وتتسبب في التصحر والحد من الأراضي الصالحة للزراعة.

كما يحذر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من أنه بدون الإجراءات السياسية والمناخية الصحيحة ، قد ينخفض إنتاج الذرة والقمح والبازلاء وغيرها من المنتجات في ثمانية بلدان في الجنوب الأفريقي بنسبة تصل إلى 80٪. في حالة البن ، يمكن تقليل المساحة المناسبة لزراعتها بنسبة 50٪ بين الآن وعام 2050، وبشكل عام ، يمكن أن ينخفض غلة الزراعة العالمية بنسبة 30٪ بين الآن وعام 2050 ، وفقًا لبحث حديث من منظمة أوكسفام.