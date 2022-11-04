تعرف على عدد حالات إصابات العمل بين الذكور والإناث عام 2021.. إنفوجراف

كتب مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منـشآت الـقطـاع الحكومي والقطـاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص والقطاع الاستثماري عام 2021، مجموعة من المؤشرات الهامة، توزعت بالانفو جراف وفقا لما يلي :

- 12527 إجمالى عدد حالات اصابات العمل عام 2021 (عدد الذكور 11082 حالة ، 1445حالة إناث)، مقابل 11510 حالة عام 2020 بارتفاع قدره 1017 حالة بنسبة زيادة 8.8%.

- 1976 عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بنسبة 15.8٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 4167 حالة بنسبة 33.3٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5928 حالة بنسبة 47.3٪ والقطاع الاستثماري 456 حالة بنسبة 3.6٪ من إجمالي عدد الحالات.

- 11082 عدد حـالات إصابات العمل للذكور 11082 بنسبة 88.5٪، والإناث 1445 حالة بـنسبة 11.5٪ من إجمالي عدد الحالات.

- سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2378 حالة بنسبة 19.0٪، يليها محافظة الجيزة بعدد 1207حالة بنسبة 9.6٪ ، بينما سجلت محافظة شمال سيناء أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 25 حالة بنسبة 0.2٪ من إجمالي عدد الحالات.

- سجلت مهنة الفنيون ومـساعدو الإخـصائيين 4388 حالة بنسبة 35.0٪، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 2486 حالة بنسبة 19.8٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد المتخصصين 104 حالة بنسبة 8,0٪ من إجمالـي عدد الحالات، وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 6724 حالة بنسبة 53.7٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 1143حالة بنسبة9.1٪.

- بلغ أقل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط خدمات الافراد الخدمة المنزليه عدد 9 حالات بنسبة 0.1٪ .

- بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في (سقوط الاشخاص ) 3573 حالة بنسبة 28.5٪ ، يليها ( الخطأ والتصادم بالأشياء ) 3217 حالة بنسبة 25.7 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 15 حالة بنسبة 0,1٪ من إجمالي عدد الحالات.