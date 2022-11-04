تحرير 67 محضرا تموينيا بأسواق دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا جاء حول جهود الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، لمتابعة حركة السلع والتأكد من انضباط تلك المنظومة، وذلك بالتعاون بين إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة و مديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري، تم خلالها المرور على محال بيع السلع الغذائية والمخابز.

كما أسفرت عن تحرير 67 محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وغش تجاري وعرض سلع مجهولة المصدر وعدم حمل شهادة صحية و عمل مخبز طباق بدون ترخيص وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، إلى جانب إعدام كميات من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية.