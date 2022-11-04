تاجر الآيس المخدر سقط فى كمين الشرطة قبل ترويج بضاعته بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

أدلى عاطل تم القبض عليه فى قرية بكرداسة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الآيس، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فاعترف أنه حصل على المخدر من تاجر مواد مخدرة كشف عن هويته، ليتولى ترويجه بين عملائه من المتعاطين في كرداسة والمناطق المحيطة بها.

وقال المتهم، أنه يخزن المخدر بمسكنه تمهيدا للتواصل مع زبائنه هاتفيا، وتحديد أماكن لقاءهم، مشيرا إلى أنه يستخدم دراجة نارية في التنقل بين عملائه لتوصيل المخدر لهم، واستنادا لاعترافات المتهم وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة في كرداسة، بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الآيس ،قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.