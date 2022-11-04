بحضور ممثلين من 140 دولة.. اختتام مؤتمر الشباب للمناخ LCOY 17 بشرم الشيخ

كتبت : هند المغربي

اختتمت مساء اليوم، فعاليات النسخة 17 من مؤتمر الشباب المعني بالمناخ، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر.

شارك في الاحتفالية عدد كبير من الشباب من مختلف أنحاء العالم، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، وفريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

يهدف مؤتمر الشباب المعني بالمناخ، إلى الخروج ببيان عن الشباب العالمي، يتم طرحه في قمة كوب 27، والتي تنطلق الأحد القادم لإشراك صوت الشباب في قضية المناخ.

ومن جانبه قال جيرمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر: "إن وجودكم هنا خلال الأيام التي عقد فيها المؤتمر، هي شهادة حية على حركة متنامية من الشباب يقودون أجندة تغير المناخ. ستدعم أسرة الأمم المتحدة أصواتكم وتنقلها لجعلها مسموعة ، ونأمل أن تترجم إلى إجراءات وسياسات ملموسة خلال كوب 27 وأيضاً في المستقبل"

ومن جانبها قالت فريدريكا ميير ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان "يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع الحكومة المصرية لوضع النساء والفتيات في قلب جميع جهود المناخ لأننا نريد ، في جميع الظروف ، أن نوفر عالمًا يكون فيه كل حمل وولادة آمنة وأن يصل الشباب الى كامل امكناتهم."

يعد مؤتمر الشباب المعني بالمناخ اكبر واهم حدث شبابي يسهم في بناء القدرات والتدريب على السياسات لاعداد الشباب على المشاركة في قمة المناخ حيث يجمع الالف من الشباب الذين يمثلون اكثر من 140 دولة.