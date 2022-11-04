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الكشف على 223 مواطن فى قافلة طبية لـ"حياة كريمة" بقرية الحمروين بالقصير

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 10:36 ص
الكشف على 223 مواطن فى قافلة طبية لـ"حياة كريمة" بقرية الحمروين بالقصير قافلة طبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إجراء الكشف الطبي على 223 مواطن بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير وسط البحر الأحمر، وذلك ضمن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة.

وأكدت مديرية الصحة فى بيان لها أن تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بالحمراوين التابعة لإدارة القصير الصحية يوم 2 و3 نوفمبر، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج  لعدد 223 حالة بمختلف التخصصات الطبية.

وتم إجراء 51 فحص معملي، و21 اشعة وسونار، وإجراء 43 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.


 


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