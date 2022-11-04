الحماية المدنية تنظم يوما توعويا لشباب الأسمرات وأهالينا.. صور

استجابت الداخلية لمقترحات الطلبة والطالبات، أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة، والذى أقيم بأكاديمية الشرطة، حيث اضطلعت الوزارة بتنظيم يوم لعدد من الطلبة والطالبات قاطنى بدائل العشوائيات "الأسمرات وأهالينا بالقاهرة" وأسرهم، وذلك بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، بما يعزز قيم الولاء والانتماء، وتأكيداً على مساهمة الوزارة فى إعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.
وتم تنظيم جولة تفقدية للطلائع لميادين التدريب التخصصية بالإدارة العامة للحماية المدنية، ومشاهدة عدد من العروض التدريبية حول ( إنقاذ شخص أوشك على الغرق- الغوص وإنتشال شخص غريق – إجراء عدد من العروض تحت الماء ومشاهدتها من خلال غرفة المراقبة بحمام السباحة).
كما تم إستعراض الأجهزة والمعدات الحديثة فى الإنقاذ.
يأتى ذلك ترجمةً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعميق أواصل التكامل بين جهاز الشرطة و فئات المجتمع ، وإدراكاً لأهمية بناء الإنسان المصرى من خلال تنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى.
وفى نهاية الاحتفالية تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية على الطلبة والطالبات.. مما لاقى كل الترحيب والتقدير منهم على الدور المجتمعى الذى تضطلع به وزارة الداخلية تجاههم.
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