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البرازيل: فريق الرئيس المنتخب دا سيلفا يباشر تسلّم السلطة

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:27 ص
البرازيل: فريق الرئيس المنتخب دا سيلفا يباشر تسلّم السلطة الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
وكالات

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وصل فريق الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى عاصمة البلاد يوم الخميس لتسلّم السلطة، وسط احتجاجات أنصار الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

نائب الرئيس المنتخب جيرالدو ألكمين، وصل إلى الكونغرس برفقة منسق حملة دا سيلفا، والعديد من المشرعين من حزب العمال اليساري، وعقدوا اجتماعا مع المسؤول عن موازنة الحكومة لعام 2023، السيناتور مارسيلو كاسترو.

بعد الاجتماع حث ألكمين المشرعين على اعتماد إجراء طارئ للسماح بالإنفاق الجديد الذي تعتبره الإدارة الجديدة حيويا، ويتضمن مدفوعات الرعاية الاجتماعية الشهرية البالغة 600 ريال (118 دولارا).

وكان مقررا أن تنخفض تلك المدفوعات إلى 400 ريال (78 دولارا) في يناير المقبل، لولا ذلك الإجراء الطارئ، وقال مشرعون للصحفيين إن قرارا بشأن هذا التعديل سيصدر يوم الاثنين.

وأضاف ألكمين أنه سيعود إلى برازيليا يوم الثلاثاء لإجراء مزيد من المناقشات حول الموازنة.

يسعى حزب العمال بزعامة دا سيلفا أيضا إلى إجراء مفاوضات مع رئيس مجلس النواب آرثر ليرا ، الذي كان حليفا وثيقا لبولسونارو، ومن المتوقع أن يسعى لإعادة انتخابه في المنصب العام المقبل.


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