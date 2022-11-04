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"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا فى المحافظات

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا فى المحافظات وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 22 مسجدًا، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 325 مسجدًا، منها 260 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و65 مسجدًا صيانة.
 
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. باباه الصغرى – سيدى غازى – كفر الدوار 
2. أحمد جبريل – زاوية أبو شوشه – الدلنجات 
3. أبو بكر الصديق – قرية شرنوب – مركز دمنهور 
4. عزبة السوسى – عزبة السوسي- قرطسا – مركز دمنهور 
 
مديرية أوقاف أسوان
5. فرحة – المنشية – عزبة رضوان
6. بندر بن تركى غيلان – كوم أمبو – الرغامة غرب
 
مديرية أوقاف أسيوط
7. الفردوس – قرية الزاوية – مركز أسيوط
8. الشيخ محمود – قرية النواميس – مركز البداري
9. مكة المكرمة – عواجة - ديروط
 
مديرية أوقاف الشرقية
10. الحرمين – عزبة عبيدة – منشية رضوان –  أبو كبير 
11. أبو الشرقاوى – عزبة نسيم- أبو كبير 
12. الحمر – حوض نجيح - ههيا
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
13. الرحمة – أبو قاروم – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة
 
مديرية أوقاف الغربية
14. النجار – قطور البلد – مركز قطور 
15. عزبة شعلان – عزبة شعلان - قطور
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
16. كحيلو – مدينة سيدى سالم – سيدى سالم غرب
 
مديرية أوقاف بنى سويف
م المسجد وعنوانه
17. سيد عبود – بهبشين – ناصر 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. المعمورة الكبير – المعمورة الشاطىء- المنتزه
 
مديرية أوقاف البحر الأحمر
2. النور المحمدى – حى مجاهد الغردقة
 
مديرية أوقاف الأقصر
3. الرحمة – نجع القطر – قرية البعيرات - القرنة
 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
4. عباد الرحمن – تفتيش الزعفران – الحامول شرق
5. هارون – سيدى سالم غرب

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