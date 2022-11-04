"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا فى المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 22 مسجدًا، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 325 مسجدًا، منها 260 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و65 مسجدًا صيانة.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. باباه الصغرى – سيدى غازى – كفر الدوار
2. أحمد جبريل – زاوية أبو شوشه – الدلنجات
3. أبو بكر الصديق – قرية شرنوب – مركز دمنهور
4. عزبة السوسى – عزبة السوسي- قرطسا – مركز دمنهور
مديرية أوقاف أسوان
5. فرحة – المنشية – عزبة رضوان
6. بندر بن تركى غيلان – كوم أمبو – الرغامة غرب
مديرية أوقاف أسيوط
7. الفردوس – قرية الزاوية – مركز أسيوط
8. الشيخ محمود – قرية النواميس – مركز البداري
9. مكة المكرمة – عواجة - ديروط
مديرية أوقاف الشرقية
10. الحرمين – عزبة عبيدة – منشية رضوان – أبو كبير
11. أبو الشرقاوى – عزبة نسيم- أبو كبير
12. الحمر – حوض نجيح - ههيا
مديرية أوقاف الإسماعيلية
13. الرحمة – أبو قاروم – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف الغربية
14. النجار – قطور البلد – مركز قطور
15. عزبة شعلان – عزبة شعلان - قطور
مديرية أوقاف كفر الشيخ
16. كحيلو – مدينة سيدى سالم – سيدى سالم غرب
مديرية أوقاف بنى سويف
م المسجد وعنوانه
17. سيد عبود – بهبشين – ناصر
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. المعمورة الكبير – المعمورة الشاطىء- المنتزه
مديرية أوقاف البحر الأحمر
2. النور المحمدى – حى مجاهد الغردقة
مديرية أوقاف الأقصر
3. الرحمة – نجع القطر – قرية البعيرات - القرنة
مديرية أوقاف كفر الشيخ
4. عباد الرحمن – تفتيش الزعفران – الحامول شرق
5. هارون – سيدى سالم غرب
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