افتتاح مسجد سيد عبود فى بنى سويف بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 3.1 مليون جنيه

بنى سويف- هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر لافتتاح مسجد "سيد عبود" بقرية بهبشين ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 445 متر وبتكلفة 3 مليون و115 ألف جنيه "جهود ذاتية" ، وذلك في حضور: علي يوسف رئيس الوحدة المحلية ، والنائب محمد سيد جيندي عضو مجلس النواب ، عيد زكي نائب رئيس المدينة الشيخ رجب حسين مدير إدارة الأوقاف ، ومدير إدارة المساجد بأوقاف ناصر ورئيس قرية بهبشين

حيث ألقى خطبة الجمعة فضيلة الدكتورعبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، والتي تناولت موضوع"السلام مع النفس والمجتمع والكون" تحدث خلالها عن عدد من المحاور شملت التأكيد على أن السلام هو شعار الإسلام ومشتق منه لفظا ومعنى، وهو من أسماء الله الحسنى وتحية المؤمنين في الدنيا والجنة التي سماها المولى بأنها دار السلام ، وأن من السلام الدعوة إلى المحافظة على البيئة ، وأن الإسلام هو دين السلام مع الكون كله.