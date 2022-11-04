اليوم السابع
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الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:02 م
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إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما طريق "طنطا - الإسكندرية الزراعى"

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:32 م
إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما طريق "طنطا - الإسكندرية الزراعى" اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب شخصين باصابات متفرقة، بعد أن صدمتهما سيارة مسرعة على طريق طنطا اسكندرية الزراعي أمام قرية شبرا النملة مركز طنطا وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة باصابة 2 على طريق طنطا اسكندرية الزراعي أمام قرية شبرا النملة.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور هما الطريق صدمتهما سيارة مسرعة واحدثت ما بهما من اصابات.
 
 تم نقل المصابين للمستشفي بطنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة
 
 

 


مدير امن الغربية

طنطا

حادث

اخبار الحوادث

قرية شبرا النملة



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