إصابة شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبورهما طريق "طنطا - الإسكندرية الزراعى"

الغربية مصطفى عادل

أصيب شخصين باصابات متفرقة، بعد أن صدمتهما سيارة مسرعة على طريق طنطا اسكندرية الزراعي أمام قرية شبرا النملة مركز طنطا وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.