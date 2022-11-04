أسعار الخضراوات فى الأسواق.. استقرار جميع الأصناف

كتب إسلام سعيد

تواصل أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم الجمعة استقرار أغلب الأصناف مع استثناء البطاطس التي سجلت ارتفاع لتقترب من 10 جنيهات في سوق الجملة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 3 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة والبطاطس 6.5 إلى 10.5 جنيه والبصل 2.5 إلى 3.75 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 4 إلى 6.5 جنيه، في حين تشهد الأوساق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.

وسجل سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 3.5 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات والخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 16 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 7جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 10 إلى 15 جنيه والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 3.5 جنيه والفاصوليا 7 إلى 10 جنيها والباذنجان البلدي 3.75 إلى 5.75 جنيه والباذنجان الرومي 3.5 إلى 5.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3.75 و 6.75 جنيه والفلفل الرومي 4 إلى 7 جنيهات والفلفل الصوب 5 إلى 108 جنيهات والفلفل الألوان 8الى 18 جنيهات.