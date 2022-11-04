أسامة شاب موهوب فى رسم بورتريهات المشاهير والطبيعة بالفحم.. صور

كفرالشيخ - محمد سليمان

تعددت المواهب فى فن الرسم بمحافظة كفر الشيخ، ومن بين الذين تألقوا على مستوى المحافظة شاب من إحدى قرى مركز دسوق، أجاد فن رسم البورتريهات، خاصة للمشاهير، فرسم محمد صلاح، إضافة لرسمه كريم بنزيمه، اللاعب الفرنسى من أصول عربية والحاصل على الكرة الذهبية، والشيخ الشعراوى، بالإضافة لأبطال مسرح مصر.

وتميز أسامة صديق بالرسم بالفحم والملح والشاى، وتصميم مجسمات معدنية، وقال أسامة صديق، 21 سنة، طالب بكلية نظم المعلومات، إنه يجيد الرسم بملح الطعام والشاى ويقوم بعمل مجسمات بالأسلاك المعدنية، ومنذ صغره لديه شغف بالرسم، وزاد حبه للرسم عندما كان فى المرحلة الإعدادية.

وأضاف صديق، لـ"اليوم السابع"، أنه بدأ يهتم بالرسم والبحث عن الأدوات والخامات، برسم البورتريه تحديدا، وتوصل لفكرة الرسم بالملح والشاي لأنها فكرة جديدة ولكن في البداية بدون تثبيت، ففكر في مادة تثبت الملح والشاي وتوصل لها، كما لجأ لوسيلة أخرى للرسم والإبداع فاستخدم الأسلاك المعدنية.

وقال صديق إن 100 مليون مصرى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فمنذ توليه تميزت مصر بإنشاء مشروعات متعددة فى كل المحافظات وعلى مستوى كل القطاعات، وتم إنشاء المدن الجديدة، وعدد كبير من الوحدات السكنية، ففى كفر الشيخ تم إنشاء مزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس التى تنتج ضعف إنتاج السد العالى، ومصانع الرمال السوداء، إضافة إلى النهوض بالمنظومة الصحية، وقريبا سيتم افتتاح مركز الأورام، وجارى إقامة 24 ألف وحدة سكنية، ومستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ.



رسمه-للفنان-محمد-صيق-من-ابدعات-اسامه-صديق



رسمه-للمداح-حماه-هلال-للفنان-اسامه-صديق



رسمه-لمحمد-صلاح-واخداه-له-بقرية-نجريج



رسمه-لمحمد-عبدالسلام-من-ابداع-اسامه-صديق



رسمه-لنور-الدين-من-ابداعات-اسامه



رسمه-متميزة-بملح-الطعام



رسمه-متميزة-للأمام-الاكبر-الدكتور-أحمد-الطيب



رسمه-متميزة-للحرم-المكي-من-ابدعات-أـسامه-صديق



رسمه-متميزة-لمحمد-صلاح-من-اعمال-اسامه-صديق



رسمهلكريم-بنزيمه



رسموات-متنوعة-لصديق



مه-لاحمد-السقا-من-ابداعات-صديق



اسامه-صديق-بين-لوحاته-المتعددة



اسماه-بين--لوحاته



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رسم-لاحمد-يوسف-للفنانسامه-صديق



رسمه--لماجد-القدواني-من-ابدجاع-صديق



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رسمه-لاحمد-السيسي-لاسامه-صديق



رسمه-لاحمد-زكي-من-ابداعات-اسامه-صديق



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رسمه-لاسامه-صديق-للأمانم-الاكبر-شيخ-الازهر



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رسمه-لعادل-امام-وعدد-من-المشاهير-لاسمه-صديق



رسمه-لعلي-ربيع-من-ابداعات-أسامه-صديق



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رسمه-لكريم-عبدالعزيو-من-ابداعات-اسامه-صديق



رسمه-للاعلاميه-لبن-عسل-من-ابداعات-اسامه-صديق



رسمه-للشيخ-الشعراوي-بملح-الطعام-من-ابداع-اسامه-صديق



رسمه-للفنان-تامر-حسني-بريشه-اسامه-صديق