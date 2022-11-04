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أزمة فى البريد الملكى البريطانى بعد تسريب بيانات العملاء على موقعه الرسمى

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 10:27 ص
أزمة فى البريد الملكى البريطانى بعد تسريب بيانات العملاء على موقعه الرسمى البريد الملكي البريطانى
كتبت : شيماء عبد المنعم

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شهد البريد الملكى البريطانى "Royal Mail"، خرقا إلكترونيا للبيانات، حيث كان بإمكان العملاء مشاهدة معلومات المستخدمين الآخرين، وحسب ما نشره موقع وكالة "رويترز"، فإن موقع "البريد الملكى" تعرض لخلل في خدمة "Click & Drop"، مما أدى إلى رؤية بعض العملاء طلبات وتفاصيل مستخدمين آخرين.

البريد الملكي
البريد الملكي

وقالت شركة خدمات البريد: "كإجراء وقائي، أوقفنا الوصول إلى Click & Drop مؤقتا.. نتعامل مع المشكل كأولوية قصوى"، وفى منتصف الأسبوع، انتشرت شكاوى عديدة على موقع "تويتر"، يبلغ فيها بعض المستخدمين عن رؤية تفاصيل طلبات أشخاص آخرين وبياناتهم، وبعدها بنحو ساعتين، ذكر البريد الملكي البريطاني: "نحن نتفهم تماما ما حصل ونعتذر عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل".

وتابع: "يعمل مهندسونا بجد قدر الإمكان لإعادة الموقع وتشغيله كما كان"، ولم يعرف بعد ما إذا كان موقع "البريد الملكي" البريطاني للاختراق، أم أن الأمر يتعلق بـ"خلل إلكتروني" ليس إلا.

و"Click & Drop" هي خدمة شحن الطرود من "Royal Mail"، من خلال دفع رسوم البريد عبر الإنترنت وجمع الطرود أو شحنها إلى موقع معين قبل إرسالها.


البريد الملكى

Royal Mail

شركة خدمات البريد

البريد الملكي البريطانى

موقع البريد الملكى البريطانى

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