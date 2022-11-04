أبطال نادى الهدف بالغربية يحققون مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية للإعاقات الذهنية

الغربية - فريق المحافظات

قدم يسرى الديب وكيل مديرية الشباب والرياضة بالغربية، التهنئة لنادى الهدف الرياضى لذوى الإعاقة بقيادة صالح الجزار، لفوز أبطال النادى بـ 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للإعاقات الذهنية التابعة للاتحاد المصري، والأبطال هم :

محمد فؤاد سيد أحمد بعدد 3 ميداليات ذهبية فى سباقات 100 و200 م عدو و 4×100 تتابع، رمضان إبراهيم عبدالحميد بـ2 ميدالية ذهبية فى الوثب الطويل و4 ×100 تتابع، ميادة محمود عبدالمنعم بـ 2 ميدالية ذهبية فى سباقى 100 ؛ 200 م فكرى، فاروق سعيد سليمان ذهبية 4×100 تتابع و2 ميدالية فضية 100؛ 200 م، سعيد سعد إبراهيم ذهبية 4 ×100 تتابع، معتز مجدى حلمى 2 ميدالية فضية 100 ؛ 200 م تحت 20 سنة توحد، شهد محمود الصواف فضية 200 م تحت 20 سنة، حلمى حسام حلمى يوسف، فضية رمى الجلة داون، بدر أحمد النوسانى فضية 100 م مركبه، أحمد مصطفى رفاعى، فضية 100 م داون عمومى، تقى محمد فودة فضية 100 م تحت 12 داون، مصطفى تيسير2 ميدالية برونزية 100؛ 200 م داون تحت 12 سنة داون، مريم محمد شلبى برونزية 100 م تحت 12 سنة، أحمد حسين شرشر برونزية 100 م تحت 20 قصور ذهنى المشرف العام سناء عبدالحليم موسى، المدير الفنى أحمد محمد مسعود، المدرب أحمد عبدالبارى محمد، الادارى محمد أحمد الحلبى.

ووجه "الديب" الشكر لجميع الأبطال ، كما أكد دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم، تنفيذًا للتوجيهات السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة .

يذكر أن الدعم والرعاية غير المسبوقة التى يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر فى شتى المحافل الدولية، ارتكزت عليه استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توجيه شتى الدعم والرعاية للرياضات الفردية، خاصة التى تمتلك منها مصر رصيداً من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأوليمبية، ووضع أبطالنا فى تلك اللعبات فى المكانة التى يستحقونها من الناحية الشعبية والجماهيرية، وأصبحت جماهير الرياضة المصرية تتابع منافساتهم العالمية والاوليمبية .



أبطال نادى الهدف يحققون مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية للإعاقات الذهنية