9.1% ارتفاعا بنسب السفن العابرة لقناة السويس فى سبتمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

ارتفع إجمالي أعداد السفن العابرة لقناة السويس في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل إجمالي أعداد السفن في شهر سبتمبر الماضي نحو 2025 سفينة، بينما كانت نحو 1856 سفينة في شهر سبتمبر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 9.1%.

وقالت بيانات الجهاز، إن عدد ناقلات البترول العابرة لقناة السويس بلغ نحو 628 ناقلة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 453 ناقلة بترول في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 175 ناقلة بترول، بينما بلغ عدد السفن الأخرى العابرة نحو 1397 سفينة في سبتمبر مقابل 1403 سفينة في نفس الشهر عام 2021، بتراجع طفيف بلغ نحو 6 سفن فقط.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة اليوم الثلاثاء أرقاما قياسية على صعيد إحصائيات العبور اليومية، وفق ما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث تعبر 86 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.1 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 45 سفينة بحمولات صافية قدرها 3.1 مليون طن، فيما تعبر 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2 مليون طن، وأعتبر رئيس الهيئة هذه المعدلات غير المسبوقة شهادة نجاح جديدة للكوادر والكفاءات البشرية التي تمتلكها الهيئة في المجالات المرتبطة بالملاحة البحرية، ونتاجا للتخطيط الجيد لمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة.