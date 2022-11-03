9 شروط لتوثيق عقود الزواج من أجنبيات أبرزها وجود فرق سن مناسب بين الطرفين

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط تسجيل عقد زواج الأجانب طبقاً للقانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم الشروط الواجب توافرها لتسجيل عقود زواج الأجانب.

1- يتم توثيق عقود الزواج من أجانب داخل وزارة العدل.

2- يجب حضور الزوج والزوجة بشخصيهما.

3- وجود شاهدى عدل وطابع أسرة.

4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا.

5- يجب أن تكون إقامة الزوجة الأجنبية فى مصر بغرض غير السياحة.

6- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.

7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارتها بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها.

8- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها فى الزواج.

9- يتم توثيق عقد الزواج من الشهر العقارى.