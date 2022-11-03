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9 شروط لتوثيق عقود الزواج من أجنبيات أبرزها وجود فرق سن مناسب بين الطرفين

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:30 ص
9 شروط لتوثيق عقود الزواج من أجنبيات أبرزها وجود فرق سن مناسب بين الطرفين توثيق عقد الزواج - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط تسجيل عقد زواج الأجانب طبقاً للقانون المصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم الشروط الواجب توافرها لتسجيل عقود زواج الأجانب.
 
1- يتم توثيق عقود الزواج من أجانب داخل وزارة العدل.
 
2- يجب حضور الزوج والزوجة بشخصيهما.
 
3- وجود شاهدى عدل وطابع أسرة.
 
4- أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا.
 
5- يجب أن تكون إقامة الزوجة الأجنبية فى مصر بغرض غير السياحة.
 
6- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.
 
7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارتها بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها.
 
8- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي (الزوجة) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها فى الزواج.
 
9- يتم توثيق عقد الزواج  من الشهر العقارى.

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