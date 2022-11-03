5 عيادات للتأمين الصحى تستقبل المواطنين خلال فترة مسائية لأول مرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد فرع كفر الشيخ للتأمين الصحى لأول مرة، استقبال المرضى بالفترة المسائية بالتخصصات المختلفة تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ومتابعة الدكتور تامر مدكور، مدير عام الفرع، تيسيرا على المرضى.

ويقدم فرع كفر الشيخ للتأمين الصحي الخدمة لأهالي المحافظة بالفترة المسائية بعيادات العبور، وعمر بن الخطاب، والصحة المدرسية بكفر الشيخ، وعيادة عثمان بن عفان، وعيادة الحامول من الساعة الخامسة للساعة التاسعة مساء.

والتخصصات المتاح العمل بها بالفترة المسائية من الساعة الخامسة للتاسعة مساء، بعيادة العبور "الباطنة النساء، العظام، الجراحة، الأطفال، الممارس، الأسنان، تركيبات الأسنان، التحاليل والأشعة" وبعيادة عمر بن الخطاب" العظام، الباطنة، والسكر ، القلب، الصدر، الممارس، المعمل"، وبالصحة المدرسية كفر الشيخ "الغدد الصماء، الأنف والأذن، الأطفال، التحاليل"، وبعيادة عثمان بن عفان بدسوق "الباطنة ، القلب، العظام ،المسالك، الرمد، التحاليل"، وبعيادة الحامول" الباطنة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، التحاليل".



استقبال المرض بالعيادات الخارجية



استقبال المرض بالعيادات بالفترة المسائية



استقبال المرضى بعيدات التأمين الصحي



اقبال من اللأهالي