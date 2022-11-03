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15.8 % من إصابات العمل فى القطاع الحكومى عام 2021

الخميس، 03 نوفمبر 2022 01:37 م
15.8 % من إصابات العمل فى القطاع الحكومى عام 2021 جهاز الإحصاء- أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع العـام/ الأعمال العـام والــقطاع الـخاص والقطاع  الاستثماري عام 2021. 
 
ومن أهم المؤشرات الإحصائيات بلغ اجمالى عدد حالات اصابات العمل  12527حالة عام 2021 وقد بلغ (عدد الذكور 11082 حالة ، 1445حالة إناث)  مقابل 11510 حالة عام 2020 بارتفاع قدره 1017 حالة بنسبة زيادة 8.8%.
 
وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي  1976 حالة بنسبة  15.8 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 4167 حالة بنسبة   33.3 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر)  5928 حالة بنسبة 47.3 ٪ والقطاع الاستثماري 456 حالة بنسبة  3.6٪ من إجمالي عدد الحالات، وبلغ عــــدد حـــالات إصــابات الــعمل للذكـو ر 11082 حالة بنسبة  88.5٪  والإناث 1445 حالة بـنسبة  11.5 ٪  من إجمالي عدد الحالات، وسجلت  محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2378 حالة بنسبة 19.0٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 1207حالة بنسبة  9.6٪ ، بينما سجلت محافظة شمال سيناء  أقل عدد  من حالات إصابات العمل حيث بلغت 25 حالة  بنسبة 0.2٪  من إجمالي عدد الحالات  .
 
وسجلت  مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين 4388 حالة  بنسبة  35.0٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 2486 حالة بنسبة 19.8  ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المتخـصصـين 104 حالة  بنــسبــة 8,0 ٪  من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات، وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 6724 حالة بنسبة 53.7٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد   1143حالة بنسبة9.1٪ ، بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في نشاط خدمات الافراد الخدمة المنزليه  عدد 9 حالات  بنسبة 0.1٪ . 
 
وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص )  3573حالة بنسبة  28.5٪ ، يليها ( الخطأ والتصادم بالأشياء ) 3217 حالة بنسبة  25.7 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 15 حالة بنسبة 0,1٪ من إجمالي عدد الحالات.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الإقتصاد

اصابات العمل



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