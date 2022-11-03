وكيل أوقاف الأقصر يكشف تفاصيل أنشطة المديرية فى 30 يوماً

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، تفاصيل الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية على مدار الـ30 يوماً الماضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصريه، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وشملت تلك الأنشطة فى المديرية ما يلى:-



1. اعتماد الأسبوع الثقافى الثالث بأوقاف الأقصر



2. عقد 5 ندوات ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى الثالث بأوقاف الأقصر



3. عقد 33 درسا من الدروس المنهجية



4. عقد 1284 جلسة بمساجد حق الطفل الصيفى



5. عقد 3 محاضرات تثقيفية بالاشتراك مع قصر الثقافة



6. اعتماد عدد 4 مساجد لعقد فعاليات برنامج المنبر الثابت



7. اعتماد 25 خطيب مكافأة للعمل بأوقاف الاقصر



8. عقد 10 لقاءات حوارية مع الأئمة بالمديرية حول قضية المناخ



9. تدريب 3 أئمة بالمديرية تدريبيا تأهيليا



10. فرش مسجد الوحشى بمدينة الأقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزارة بمساحة 95 مترا



11. قيام مدير المديرية بجولة ميدانية بمدينة الاقصر ومدينة طيبة الجديدة للمرور على المساجد



12. إصدار 78 إخطارا عقاب لبعض العاملين بالمديرية



13. إصدار 4 بطاقة رعاية صحية لبعض العاملين بالمديرية



14. إصدار عدد 18 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية



15. محو الجزاءات لعدد 144 موظف بالمديرية



16. صيانة وترميم مسجد الرحمن بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية بنسبة انجاز بلغت 35 %ومازال العمل فيه جاريا



17. صيانة وترميم مسجد ابو سلام بارمنت الحيط بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 45%ومازال العمل فيه جاريا



18. صيانة وترميم مسجد الايمان بالغريرة بقرية اصفون بمركز ومدينة اسنا بنسبة انجاز بلغت 80% وما زال العمل فيه جاريا



19. صيانة وترميم مسجد السلام بنجع ابو قليعى بحاجر ارمنت بمركز ومدينة أرمنت بنسبة انجاز بلغت 85%ومازال العمل فيه جاريا



20. صيانة وترميم مسجد الشيخ موسى بالزينية بحرى بمركز ومدينة الزينية بنسبة انجاز بلغت 40%ومازال العمل فيه جاريا



21. صيانة وترميم مسجد الخن ببندر اسنا بمركز ومدينة اسنا بنسبه انجاز بلغت 25%ومازال العمل فيه جاريا



22. صيانة وترميم مسجد العبادين بقامولا بمركز ومدينة القرنة بنسبة انجاز بلغت 80%ومازال العمل فيه جاريا



23. صيانة وترميم مسجد احمد ابراهيم بالزناقطة بمنشاة العمارى بمدينة الاقصر بنسبة انجاز بلغت 50%ومازال العمل فيه جاريا



24. صيانة وترميم مسجد العطلات باصفون باسنا بنسبة انجاز بلغت 40%ومازال العمل فيه جاريا



25. صيانة وترميم مسجد ابوبكر الصديق بارمنت بمركز ومدينة ارمنت بنسبة انجاز بلغت 60%ومازال العمل فيه جاريا



26. صيانة وترميم مسجد العطاطوة بالرياينه بارمنت بمركز ومدينة أرمنت بنسبة إنجاز بلغت 15%ومازال العمل فيه جاريا



27. عقد فعاليات مسابقة خطباء المكافأة وتقدم لها عدد 22 متسابق



28. قيام المديرية بإهداء محافظة الاقصر ممثلة فى مديرية التضامن الاجتماعى عدد 2 طن لحوم من مشروع لحوم صكوك الأضاحي والاطعام لتوزيعها على المستحقين من الأسر الاولى بالرعاية



29. افتتاح مسجد آل عتمان بالشغب باسنا يوم الجمعة الموافق 21/10/2022