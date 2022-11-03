وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكى الرئاسى الخاص لشؤون المناخ جون كيري يترأس الوفد الأمريكي ويرافقه عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين الآخرين .

وأضافت أن الوفد الأمريكي المرافق يضم وزير الخارجية انتوني بلينكن والرئيسة التنفيذي لشركة "ميلينيوم تشالنج" الحكومية أليس أولبرايت ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني بريان ديس ومدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية إينو تي إيبونج ووزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم ورئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد ريتا جو لويس ورئيسة مجلس جودة البيئة بريندا مالوري والرئيس التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سكوت إيه ناثان وكبير مستشاري الرئيس لابتكار وتنفيذ الطاقة النظيفة جون بوديستا ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور ومدير وكالة حماية البيئة الأمريكية مايكل ريجان ومدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ريك سبينراد ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الزراعة توماس جيمس فيلساك و مساعد الرئيس ومستشار المناخ الوطني علي زيدي.

