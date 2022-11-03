وزير التعليم يتفقد مدرستين بالشرقية ويلتقى بقيادات التعليم.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة تفقدية لمحافظة الشرقية لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى محافظ الشرقية، ومحمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم.

بدأ الوزير ومرافقوه الجولة بمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة الشهيد عمرو شبل فرحات الرسمية للغات بمدينة الزقازيق، والتى تضم 50 فصلا مدرسيا وكذلك التأكد من يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالمدرسة لتعود بالنفع والفائدة على التلاميذ وتساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

كما حرص الوزير على مناقشة الطلاب والمعلمين داخل الفصول الدراسية، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، وتطوير الأداء التدريسى داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع.

انتقل الوزير ومرافقوه لزيارة مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة بمنطقة حي الزهور بمدينة بالزقازيق والتي تضم 44 فصلا مدرسيا للوقوف لمتابعة سير انتظام العمل بالمدرسة والتأكد من قيام المعلمين بأداء دورهم على الوجه الاكمل وخلق حالة من التفاعل مع الطلاب لسهولة توصيل المعلومة بشكل صحيح، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير نظم التعليم لتخريج أجيال قادرة على الابداع والابتكار وتكون نواه في بناء وصنع مستقبل البلاد

وعلى هامش الزيارة عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات التعليمية بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لمتابعة سير العملية التعليمية ومناقشة آليات تنفيذ عدد من القرارات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لا تطوير للعملية التعليمية بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، وأن الوزارة تسعي لتذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب وأولياء الأمور، قائلا أنه لن يترك أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني من مشكلة.

وفي نهاية اللقاء قدم نائب المحافظ شعار المحافظة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني تقديراً لدورة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المعلمين لاداء رسالتهم وتهيئة الأجواء المناسبة للتلاميذ للانتظام بالمدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية.