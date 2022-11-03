نقابة الأطباء: صرف 562 ألف جنيه دعماً للأعضاء وأسرهم خلال أكتوبر الماضى

أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء عن تفاصيل الدعم الاجتماعى للأطباء وأسرهم فى الأزمات خلال شهر أكتوبر الماضى وهو أحد أنشطة اللجنة الاجتماعية، حيث قدمت الدعم لعدد 33 طبيب وطبيبة وعدد 49 أسرة طبيب وطبيبة خلال شهر أكتوبر الماضى بمبلغ إجمالى 562 ألف جنيه.

وقال شادى رمضان مدير اللجنة الاجتماعية أن اللجنة قدمت دعمًا دراسيًا لعدد 42 أسرة بمبلغ 140 ألف جنيه ودعمًا لعدد 7 أسر من شهداء كورونا بمبلغ 310 ألف جنيه كما قدمت دعمًا علاجيًا لعدد 33 طبيب وطبيبة بمبلغ 112 ألف جنيه.

من ناحيتها قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن مصادر الدعم التى تقدمها اللجنة للأطباء هى تبرعات الأطباء أنفسهم وما يخصصه مجلس النقابة العامة للأطباء من ميزانية النقابة العامة لهذا الغرض، داعية عموم الأطباء إلى الإقبال على التبرع لصالح زملائهم الأطباء.