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نائب محافظ الجيزة يشهد انطلاق قافلة تنموية شاملة بالعياط

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:16 م
نائب محافظ الجيزة يشهد انطلاق قافلة تنموية شاملة بالعياط قافلة تنموية شاملة بالعياط
كتبت – مرام محمد

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شهد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، انطلاق القافلة التنموية الشاملة التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح نائب المحافظ، أن القافلة التنموية الشاملة تنظم في إطار المبادرات المجتمعية وتوفير حياة كريمة لقاطني القرى بمراكز المحافظة.

شملت القافلة تنظيم كرنفال للأطفال (أنشطة ومسرح عرائس) ومعرض للملابس، وقافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على أهالي القرية ومتابعة حالات بتخصصات (الباطنة، الأطفال، أنف وأذن وحنجرة، أسنان، جلدية، عظام، نساء، القدم السكري، رمد، قلب كبار، أطفال، قياس سكر وضغط).

وشهدت فعاليات القافلة، تنظيم ندوات توعية للأهالي عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحه الإنجابية والخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وقياس للأجهزة التعويضية وتوزيع كراتين مواد غذائية وبطاطين على الأهالي.

رافق نائب المحافظ، محمود فؤاد رئيس مركز العياط، والدكتورة سيمون ناصر رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

قافلة تنموية شاملة بقرية البليدة بالعياط
قافلة تنموية شاملة بقرية البليدة بالعياط

 

انطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية البليدة بالعياط
انطلاق قافلة تنموية شاملة بقرية البليدة بالعياط

قافلة تنموية

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