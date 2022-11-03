منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: 750 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الأول

كتبت أسماء أمين - منال العيسوى تصوير كريم عبد العزيز

قال السفير هشام بدر المنسق العام لمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إن المبادرة أحدثت حراك مجتمعيا بين المحافظات .

وأشار بدر خلال كلمته بمؤتمر إعلان المشروعات الفائزة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمقرر مشاركتهم ضمن مؤتمر الأطراف COP27 بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء والخبراء إلى أن إعلان المبادرة تم أطقها تحت رعاية رئيس الجمهورية ابد الفتاح السيسى وتم تنفيذها تحت إشراف ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واكد المنسق العام لمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية انه نظرا لأهمية المبادرة تم وضع مجموعة من الأهداف والاشتراطات للمبادرة ووضع العديد من المعايير لاختيار المشروعات .

وأشار إلى أنه تم تقدم 6281 مشروع في المبادرة تم اختيار 162 مشروعا فقط، حيث تم اختيار 46 مشروع في تدوير المخلفات .

وعن قيمة الجوائز للمشروعات الفائزة أوضح بدر أن المركز الاول سيحصل على جائزة بقيمة 750 ألف جنيه، والمركز الثانى سيحصل على جائزة بقيمة 500 الف جنيه والسالبة بقيمة 250 ألف جنيه، موضحا أن شركة فوادفون ستساهم بمليون جنيه للفائزين الخاصة بفئة المرأة.

وانطلقت صباح اليوم فاعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والسفير سامح شكري وزير الخارجية ووزير التنمية المحلية، والتي من المقرر مشاركتها ضمن مؤتمر الأطراف COP27 والذي تستضيفه مصر في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

يشار إلى أن فاعليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن جهود التنمية والتكيف مع التغيير المناخ وتفاصيل مشروعات المبادرة الخضراء الذكية.