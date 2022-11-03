مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان اليوم 110 رحلات لنقل 17 ألف راكب

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطارا الغردقة، ومرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، قرابة 17 الف راكب علي متن 110 رحلة تصل علي مدار ساعات اليوم للمطارين، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، حسب جداول التشغيل علي مدار ساعات اليوم، قرابة 15 الف سائح علي متن 98 رحلة طيران دولية مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة بعملية تسهيل اجراءات الدخول للسياح فور نزوله الي ارض المهبط وصولا للفنادق المختلفة .



وجاءت في مقدمة الجنسيات الوافدة لمدينة الغردقة الجنسية الالمانية حيث يصل اكثر من 50 % من الطيران اليومي الغردقة من المطارات الالمانية المختلفة، وكذلك الانجليز حيث أن السياح الاوربين هم الاكثر وصولا الغردقة خلال الايام الحالية والالمان علي راسهم .



بينما يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس 12 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تقل قرابة 2000 راكب، وذلك ضمن 109 رحلات طيران دولية أوروبية استقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى غدا الجمعة .



كما كشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية، أن تصل الـ109 رحلات أسبوعية للمطار من 12 دولة أوروبية بينها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و20 من المطارات الإيطالية.



كذلك يستقبل المطار خلال الأسبوع 22 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا و2 من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا ورحلة من ليتوانيا.



