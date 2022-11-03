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مزارع إندونيسى يستعد للزواج للمرة 88 فى حياته.. إعرف التفاصيل

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:04 م
مزارع إندونيسى يستعد للزواج للمرة 88 فى حياته.. إعرف التفاصيل زواج - تعبيرية
كتب محمد جمال

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أعلن مزارع من جاوة الغربية فى إندونيسيا يبلغ من العمر 61 عاما أنه سيتزوج للمرة 88، مشيرا إلى أنه سيعود لإحدى زوجاته السابقات لأنها لا تزال متيمة بحبه على حد تعبيره، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
 
وذكر موقع "Tribunnews" أن هذا المواطن الذى يدعى "كان" مستعد للزواج من زوجته السابقة، وصرح الرجل الملقب بـ "Playboy King" لتزوجه مرات عديدة، بأنه لا يستطيع رفض عودة زوجته السابقة إليه.
 
وقال: "على الرغم من مرور وقت طويل منذ انفصالنا، إلا أن الحب بيننا لا يزال قويا"، وادعى أن زوجته القديمة الجديدة لا تزال متيمة بحبه رغم أن زواجهما استمر لمدة شهر فقط في ذلك الوقت.
 
وكشف الرجل أنه تزوج للمرة الأولى في سن الرابعة عشرة وأن زوجته الأولى تكبره بعامين، وذكر أنه وبسبب سلوكه السيئ حينها طلبت زوجته الطلاق بعد عامين من الزواج، دون الخوض في تفاصيل الموقف السيئ.
 
وأكد قائلا: "بدلا من ارتكاب الفاحشة، الأفضل أن أتزوج"، ومن غير الواضح عدد الأطفال الذين أنجبهم كان من زيجاته البالغ عددها 87.

إندونيسيا

الزواج

الطلاق

تعدد الزوجات



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