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مدينة إسنا تشهد ندوة للتوعية بأضرار وآثار التغيرات المناخية بمقر قرية النمسا.. صور

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:59 م
مدينة إسنا تشهد ندوة للتوعية بأضرار وآثار التغيرات المناخية بمقر قرية النمسا.. صور ندوة للتوعية بأضرار وآثار التغيرات المناخية بمقر قرية النمسا
الأقصر- أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تنفيذ فعاليات ندوة عن التغيرات المناخية بمقر الوحدة المحلية بالنمسا بمركز ومدينة إسنا، ضمن خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة أوقاف إسنا والنمسا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا.

وتم تنظيم فعاليات الندوة حول التغيرات المناخية، ضمن سلسلة الندوات والأنشطة التعريفية بأضرار وآثار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة والمجتمع والأفراد، وتأثير التقلبات المناخية على مقومات استمرار الحياة على كوكب الأرض، وعلى حياة البشر بشكل عام، بحضور المهندس محمد عشري  رئيس مجلس قروي النمسا، والمهندس أحمد السعدي أحمد باحث بيئى جهاز شئون البيئة، والشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل أول مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ أحمد أمين أحمد محمد رئيس قسم المساجد بمديرية أوقاف الأقصر، والشيخ الشاذلي أحمد مدير أوقاف النمسا.

وتضمنت الندوة محاضرة للمهندس أحمد السعدي، عن أهداف الدولة المصرية ورؤيتها لمجابهة التغيرات المناخية، وكلمات من مشايخ أوقاف إدارة اسنا والنمسا والمشاركة المجتمعية، وذلك بتعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية، ورجاء شوقي مدير وحدة السكان، ومنسق المسئولية المجتمعية لوحدة السكان الدكتور أحمد العراقي، وبحضور سحر يحي مدير وحدة سكان إسنا، والشيخ محمود أحمد حسين منسق وحدة السكان بأوقاف إسنا، ومنتصر عبد العزيز منسق وحدة سكان النمسا، وسحر أحمد محمد منسق وحدة سكان النمسا.

فعاليات ندوة للتوعية بأضرار وآثار التغيرات المناخية بمقر قرية النمسا
فعاليات ندوة للتوعية بأضرار وآثار التغيرات المناخية بمقر قرية النمسا

 

مدينة إسنا تشهد ندوة للتوعية بأضرار وآثار التغيرات المناخية
مدينة إسنا تشهد ندوة للتوعية بأضرار وآثار التغيرات المناخية

 

ندوة للتوعية بأضرار وآثار التغيرات المناخية بمقر قرية النمسا
ندوة للتوعية بأضرار وآثار التغيرات المناخية بمقر قرية النمسا

 


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