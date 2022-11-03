مباحثات "مصرية – فلسطينية" حول آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

كتب: أحمد جمعة

بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي، اليوم، مع السفير المصري الجديد لدى فلسطين إيهاب سليمان في مقر الوزارة، آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية المتينة والشراكة الحقيقية التي تجمع البلدين، مشددين على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض عمل القطاع الخاص الفلسطيني والمصري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وأطلع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، السفير المصري على الجهود التي تقودها الوزارة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاح البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني كإقرار قانون الشركات الجديد الذي يتيح التسجيل الإلكتروني وتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار في فلسطين، مشيرا إلى رزمة القوانين التي يتم حاليا إعدادها كقانون الاستثمار وقانون تسوية الديون وغيرها.

بدوره، أبدى السفير المصري، استعداده للعمل على تعزيز وتطوير العلاقات التجارية إلى المستوى الذي يرقى إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.